E' morto Mattia Ahmet, figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi: era stato colpito con cinque coltellate a Istanbul

Mattia Ahmet Minguzzi, il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Akincilar, è morto a Istanbul, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva il 24 gennaio in seguito ad un accoltellamento subito in un mercato di strada. Lo riportano i media locali. Il ragazzo era stato colpito con cinque coltellate, come documentato in un video, da un altro adolescente mentre si trovava in un mercato di Kadikoy, quartiere sulla sponda anatolica della città sul Bosforo. Caduto a terra, era stato colpito con un calcio da un altro 16enne. I due assalitori sono stati arrestati.