"Papà vieni e spacca la faccia al prof", aggressione in una scuola in provincia di Lecce

Il papà di un alunno 16enne e suo fratello maggiore sono andati in una scuola in provincia di Lecce, su richiesta dello stesso studente, per «spaccare la faccia» al docente che aveva redarguito il giovane con quattro note dopo aver disturbato la lezione. È quanto contenuto in una denuncia presentata dal professore e di cui dà notizia il Quotidiano di Puglia.

Secondo quanto riferito nella denuncia ai carabinieri, il giovane studente, alla fine dell’anno scorso, ha chiamato il padre dall’aula invitandolo ad andare a scuola per «spaccare la faccia al professore», che lo aveva ammonito con quattro note. Quest’ultimo lo aveva anche avvertito del rischio che il suo comportamento avrebbe potuto determinare la convocazione di un altro consiglio straordinario e l’adozione dell’ennesima sospensione. Lo studente, infatti, era reduce da due settimane di stop forzato dalle lezioni per precedenti episodi.