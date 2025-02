Ritrovato un cadavere a Pescara, potrebbe essere Rudy Cavazza

Secondo quanto riferisce Il Centro di Pescara, il cadavere trovato ieri pomeriggio a Fosso Grande corrisponderebbe a Rudy Cavazza, il giostraio 54enne di Roma scomparso due mesi fa. Il corpo è stato rinvenuto a meno di 30 metri dal punto in cui l'uomo era stato visto l’ultima volta, in un canaletto al confine tra Pescara e Spoltore. In attesa dell'autopsia, la famiglia, tramite l’associazione Penelope Abruzzo, avrebbe intenzione di nominare un perito di parte per assistere agli accertamenti.

Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando un passante, notando la presenza del cadavere tra la vegetazione, ha immediatamente allertato il 112. Le autorità sono intervenute sul posto per le operazioni di recupero della salma, che sarà successivamente trasferita in obitorio per ulteriori analisi.