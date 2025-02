Sassaiola e danni ai mezzi, il violento “antipasto” del match di Eccellenza tra Real Belvedere Siracusa e Milazzo

Scontri oggi tra le tifoserie di Siracusa e Milazzo poco prima della partita nel campionato di Eccellenza tra Real Belvedere Siracusa e il club rossoblù, che si è disputata allo stadio "Nicola De Simone". I due gruppi si sono affrontati tra viale Teocrito e via Piave, vicino allo stadio, dando vita ad una sassaiola e provocando danni ad auto e mezzi in sosta e in transito.

Alcune transenne a copertura di un cantiere edile sono state utilizzate per danneggiare il bus dei tifosi della squadra avversaria.

Nessun ferito, ma gli agenti di polizia municipale intervenuti hanno raccolto diverse denunce di risarcimento danni.