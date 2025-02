Treni: guasto tecnico sulla linea dell’Alta Velocità a Bologna, ritardi fino a 2 ore

A rilento i treni che transitavano per Bologna: stamattina a causa di un problema tecnico sulla linea dell’Alta Velocità, si sono verificati ritardi fino a due ore per le partenze e per gli arrivi. Ora, informa Trenitalia, la circolazione è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici. Attualmente, specifica l’azienda, i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e quelli che hanno superato il tratto, coinvolti nel precedente rallentamento della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 65 minuti e fermato a Bologna Centrale Superficie anzichè Bologna Centrale AV.