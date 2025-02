«No, non sono assolutamente preoccupata, assolutamente». Lo ha dichiarato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della sua visita alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso alla Fiera di Milano a Rho, rispondendo a chi le ha chiesto se temesse l’udienza prevista per fine marzo.

«Come vede, sto lavorando tranquillamente – ha risposto al cronista –. Io rispondo a tutto, sono qua, lavoro e porto avanti le attività del ministro».