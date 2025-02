Con un morso stacca la falange a una poliziotta. Siulp: "Stop alla mattanza"

Un’agente di polizia è stata aggredita durante un controllo all’interno del commissariato di San Benedetto del Tronto e un uomo originario del Gambia che le ha morso un dito, staccandole una falange. L’episodio, che risale ai giorni scorsi, è stato denunciato dal Siulp che parla di «vera e propria mattanza che non sembra interessare a nessuno». Nell’aggressione sono rimasti feriti in modo più lieve anche altri due colleghi della Volante che stavano collaborando all’identificazione del soggetto fermato.

L’uomo «appariva inizialmente collaborativo, ma all’improvviso si è scagliato contro di loro infierendo in particolare su una poliziotta a cui ha staccato una falange con un morso», ha riferito Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato. «A loro va la nostra piena solidarietà, ai due colleghi pure refertati in ospedale ma con conseguenze più lievi e alla collega che domani dovrebbe essere sottoposta a un delicato intervento».

Per l’aggressore, che non ha precedenti, la Procura di Ascoli Piceno indaga per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il segretario generale del Siulp, sindacato maggioritario tra le forze dell’ordine, Felice Romano, ha parlato di «ennesima aggressione a operatori delle forze di Polizia in quella che sembra una vera e propria mattanza che pare non interessare concretamente a nessuno». «Diciamo basta soprattutto all’indifferenza e all’incapacità gestionale che registriamo in questa vicenda», ha aggiunto, «alla luce soprattutto delle dichiarazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il quale, incalzato dal noi del Siulp a pronunciarsi in merito all’allarme sicurezza, ha dichiarato come in riviera non ci fosse nessun allarme in tal senso». «Chiederemo un’ispezione al Capo della Polizia, Prefetto Pisani, per accertare le eventuali responsabilità, ma soprattutto perchè intervenga, rinforzando gli organici del Commissariato di San Benedetto del Tronto», ha anticipato il numero uno del Siulp.

«L'aggressione ai danni di tre agenti della Polizia presso il Commissariato di San Benedetto del Tronto è un atto inaccettabile che condanno con fermezza», ha dichiarato la Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, «si sta purtroppo delineando a livello nazionale un preoccupante clima di violenza, che sempre più frequentemente ha come bersaglio le forze dell’ordine. Oggi più che mai è urgente procedere con l’approvazione del Ddl Sicurezza, affinchè vengano adottate misure adeguate a tutelare chi ogni giorno lavora per rendere sempre più sicure le nostre città».