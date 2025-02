Fiori davanti casa di Eleonora Guidi: uccisa senza motivo dal compagno, ora in coma farmacologico

Intanto le condizioni dell’uomo sono sempre gravi ma stabili: è in coma farmacologico in rianimazione a Careggi , dove è stato anche operato alla testa . Dopo aver ucciso la compagna , si è lanciato dal secondo piano dello stabile dove oggi, accanto all’ingresso sbarrato dai nastri bianchi e rossi messi dagli investigatori , c'è chi ha lasciato una rosa, un mazzo di fiori per Eleonora .

«Li hanno portati dei cittadini», spiega il sindaco di Rufina Daniele Venturi, tra quanti hanno riferito che la coppia "era normalissima, non c'era nulla che poteva far presagire una cosa del genere". Domani sarà presa la decisione sul lutto cittadino per una tragedia che ha lasciato incredulo il paese. E scatenato invece sui social insulti nei confronti del 37enne.

«Non serve aggiungere odio al dolore di due famiglie sconvolte» per una tragedia «del tutto inaspettata», commenta il sindaco.

Ha inviato alla preghiera per la vittima e il suo bambino, oltre che per la stessa comunità, don Luca Meacci, parroco di San Martino a Rufina: «Non li conoscevo, non frequentavano la chiesa - spiega -. Nella messa di ieri e in quella di oggi ho rivolto un pensiero e invitato alla preghiera per la mamma e il bambino. E ho portato la vicinanza del vescovo di Fiesole Stefano Manetti, che appresa la notizia mi ha chiamato. C'è sconcerto e sgomento, si percepisce anche girando in strada il disagio, c'è silenzio. Uno pensa che una realtà come la nostra sia immune, quando poi accade è così forte, rimane sorpreso che sia possibile».