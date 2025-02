Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta: “Sono viva, grazie alla sanità pubblica”

Luciana Littizzetto ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero per pancreatite acuta. L'attrice e conduttrice ha raccontato in un collegamento telefonico con Fabio Fazio il motivo della sua assenza nella puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa."Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta", ha spiegato Littizzetto.

Ora le sue condizioni stanno migliorando, ma ha sottolineato l'importanza di fare attenzione ai segnali del corpo e non sottovalutare i sintomi: "Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po’ a farmi vedere, sperando che passasse. Con questo malanno bisogna fare attenzione: bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno".

Nonostante il ricovero, Littizzetto non ha perso il suo spirito ironico:"Stasera colpo di scena: mi hanno dato passato di verdure e pollo bollito. Mi hanno anche un po’ drogato e mi sono trovata bene", ha scherzato durante la telefonata.