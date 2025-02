Maxi truffa ai danni di noti imprenditori: il ministro Crosetto presenta esposto alla Procura di Milano

Tutto è iniziato martedì scorso con la chiamata di un amico, grande imprenditore, "che mi chiede perché la mia segreteria avesse chiamato la sua per avere il suo cellulare - ha spiegato lo stesso Crosetto nei giorni scorsi - Gli dico che era assurdo, avendolo io, e che era impossibile. Verifico per sicurezza e mi confermano che nessuno lo ha cercato".

«La mia denuncia è già pronta», ha spiegato all’ ANSA il ministro che, svelando per primo il raggiro, ha messo in guardia molte persone ed evitato loro di cadere in trappola. Il caso giudiziario, di cui pure lui è vittima di sostituzione di persona , è partito con l’apertura di una inchiesta in Procura a Milano, grazie alla sua segnalazione.

Arriverà a breve in procura a Milano l’esposto del ministro della Difesa, Guido Crosetto , che ha visto il suo nome usato per mettere a segno la truffa nei confronti di una serie di imprenditori e professionisti di rilievo. Un lungo elenco di nomi di successo a cui nei giorni scorsi sono state chieste cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente .

Verifiche sono in corso su un elenco che inquirenti e investigatori hanno in mano con i nomi di tutti coloro che sarebbero stati chiamati per quella che i truffatori hanno cercato di spacciare come una «questione urgentissima» che riguarda «la sicurezza nazionale».

All’imprenditore amico, Crosetto ha inviato «i carabinieri a casa» e, come se non bastasse, «ho segnalato» quanto accaduto «all’autorità giudiziaria e ai servizi».

Dall’altra parte del telefono una voce, che si ritiene non sia stata riprodotta dall’intelligenza artificiale, molto simile a quella del responsabile della Difesa o di una persona che si spaccia per componente del suo staff, per dirigente del ministero, che racconta di inesistenti giornalisti rapiti in Iran, Siria e comunque in zone pericolose e chiede un aiuto per pagare riscatti milionari con garanzia di restituzione. Si domanda un bonifico da versare su conti esteri, anche a Hong Kong.

Poiché in un caso il colpo è andato a buon fine, inquirenti e investigatori stanno battendo la pista del denaro, rincorrendo i flussi che portano all’estero, in Europa per poi svanire forse in qualche paradiso fiscale. In più, per riuscire nella missione quasi impossibile di bloccare il milione finora indebitamente rastrellato, hanno attivato tutti i canali di cooperazione internazionale.

Il meccanismo, è l’ipotesi, sarebbe stato congegnato sfruttando il recente caso di Cecilia Sala e avrebbe avuto come obiettivo solamente industriali e professionisti con determinate caratteristiche e un certo target: tra questi Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Giorgio Armani, Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada e presidente del gruppo, le famiglie Caltagirone, e i Del Vecchio.

Hanno sporto denuncia Massimo Moratti e le famiglie Aleotti, azionista del gruppo Menarini, e i Gussalli-Beretta, proprietari della multinazionale produttrice di armi. Non è escluso che nelle prossime ore anche altri vip faranno la stessa cosa, oltre al ministro Crosetto.