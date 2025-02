Messina, abuso di rifiuti "indifferenziati" in un condominio di San Licandro: non è bastata neanche una sanzione della municipale

C’è un palese ed evidente abuso nel conferimento di rifiuti indifferenziati in un condominio di San Licandro. Un problema che non è nuovo e sul quale Messina Servizi ha acceso i riflettori da settimane. Ma soprattutto lo ha fatto la polizia municipale che è già intervenuta per sanzionare il condominio. Accade il venerdì, giornata di raccolta dell’indifferenziata , che in questo condominio viene riversato un quantitativo a dir poco sproporzionato ( pare, però, che a questi cassonetti possano accedervi senza difficoltà anche persone non residenti ). Tuttavia appaiono vuoti i cassonetti di plastica, vetro, carta e cartone, traboccano invece (a dir poco) quelli dell’indifferenziata . Una volta è già successo che Messina Servizi l’abbia raccolta addebitando i costi al condominio ma evidentemente la lezione non è servita a scongiurare questa pessima abitudine. E così venerdì scorso gli operatori si sono astenuti dal raccogliere i rifiuti indifferenziati e la palla è passata ancora una volta alla municipale che adesso presenterà il conto. Questosi evince da quando ci ha comunicato la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato alla quale abbiamo chiesto lumi di questo scempio che si registra nel condominio di San Licandro che oltre all’indecorosa situazione crea disagi anche a cittadini che risiedono nelle vicinanze.

Maria Grazia Interdonato (Msbc): "Errare è umano, perseverare è diabolico"

"Quanto segnalato a San Licandro è un fenomeno purtroppo già noto a MessinaServizi e oggetto infatti puntualmente di bonifica. Il condominio in questione, infatti, continua a conferire ogni tipologia di rifiuto, compreso il materiale riciclabile, nei contenitori destinati all’indifferenziato, senza rispettare le regole della corretta raccolta differenziata. È il caso di dire errare è umano, perseverare è diabolico. Per l’ennesima volta la Messina servizi bene comune ha dovuto chiedere alla polizia municipale di intervenire venerdì (giorno di indifferenziato per l’area nord) in questo condominio, che adesso dovrà provvedere a distanza di poche settimane, alla bonifica a proprie spese. Continua da parte della Msbc e della polizia municipale, prosegue Maria Grazia Interdonato, non solo il controllo del territorio per arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, ma anche quello di monitorare e punire certi atteggiamenti tipici di utenze condominiali come nel caso oggetto di segnalazione. Ci si chiede perché, pur avendo un servizio che funziona e pur avendo avuto contezza che la raccolta differenziata oggi ha permesso anche una diminuzione della tari, ci siano ancora cittadini, che in barba ad ogni regola, che in questo caso, conclude Interdonato, dovrebbe essere anche dettato dal senso civico insito in ognuno di noi, continua a sporcare il lavoro e i sacrifici di un’intera comunità!"