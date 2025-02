Morte dopo operazione al ginocchio, risarcita la famiglia di Anna Maria Amati

La donna trascorse circa 20 mesi tra ricoveri e dimissioni a causa di un’infezione cronica sviluppata dopo un’operazione di protesi al ginocchio sinistro considerata di routine. Fu operata a Villa Verde il 13 maggio 2009 e successivamente sottoposta ad altri due interventi al Rizzoli di Bologna per la rimozione della protesi e per tentare di salvare l’articolazione, dopo la frantumazione del femore con una grave emorragia. Infine, all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio , le fu amputata la gamba fino all’anca, ma il 16 febbraio 2011 morì in Rianimazione a causa di una setticemia.

A 15 anni dalla morte, la giudice del tribunale civile di Reggio, Stefania Calò, ha stabilito un risarcimento di un milione e 125mila euro per il vedovo Domenico e i figli Mario, Antonio, Vincenzo e Rocco, assistiti dall’avvocato Giacomo Fornaciari. A dover indennizzare la famiglia per il "danno parentale" è Villa Verde. «Si tratta di un risarcimento di notevole entità – ha commentato l’avvocato Fornaciari – ma è sicuramente proporzionato al gravissimo danno subito dai congiunti di Anna Maria e il Tribunale ha accolto quasi totalmente le nostre richieste».

Secondo i periti incaricati su richiesta dei parenti, tutto derivò da cure non adeguate da parte di Villa Verde, che non trattò correttamente l’infezione post-chirurgica, portando alla sua cronicizzazione. Nella sentenza si specifica che vi è un "nesso causale" tra l’intervento e le complicanze, e che l’infezione non fu adeguatamente trattata, rendendo necessario un trattamento chirurgico in due fasi, eseguito successivamente presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli.