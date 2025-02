Movida violenta a Lecce, 21enne in prognosi riservata dopo un'aggressione

Violenza nel cuore della movida leccese. Poco prima della mezzanotte, un giovane di 21 anni è stato colpito in pieno volto da un pugno e ora si trova ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all’ospedale di Lecce. L'aggressione è avvenuta nei pressi di un bar in via Ascanio Grandi, nel centro storico del capoluogo salentino, zona affollata e frequentata a tutte le ore.

La vittima si trovava in compagnia di alcuni amici quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, che l’ha colpita con un pugno facendola cadere a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Lecce, al lavoro per ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze e l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Le condizioni del giovane sono gravi. È stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, dove i medici si sono riservati la prognosi.