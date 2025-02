Rissa vicino alla stazione ferroviaria di San Benedetto, 23enne in gravi condizioni

Un ragazzo di 23 anni, extracomunitario, è rimasto seriamente ferito la notte scorsa durante una rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il giovane si trova ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, dove è stato trasferito dopo le prime cure che gli sono state prestate dai sanitari dell’ospedale Madonna del Soccorso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di San Benedetto, che stanno innanzitutto visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dislocate nella zona. La ricostruzione del fatto è al momento resa complicata dal fatto che i militari dell’Arma non hanno ancora avuto modo di parlare con la vittima, che sarebbe stata colpita con bastonate e ferita anche con un’arma da taglio per motivi al momento ignoti, così come il numero delle persone che hanno preso parte allo scontro. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il 23enne sarebbe ospite di una struttura di accoglienza.