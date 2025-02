Gloria e il diritto negato al suicidio assistito: è morta in attesa del via libera dell'Asl per il farmaco

«Gloria, una donna fiorentina di 70 anni affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), è morta domenica 9 febbraio. Dopo un ulteriore peggioramento aveva iniziato la sedazione palliativa il venerdì pomeriggio. Gloria avrebbe voluto restare lucida fino alla fine, aveva previsto nel suo testamento biologico questa ultima opzione solo in caso di peggioramento grave. Aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito, ma le sue legittime richieste sono state ostacolate dalla azienda sanitaria locale». Lo rende noto l’Associazione Luca Coscioni.

"Gloria aveva costruito la sua vita con scelte libere e consapevoli. Quando la malattia le ha tolto progressivamente il respiro e la libertà di vivere dignitosamente, ha scelto di voler decidere anche sul proprio fine vita. Per questo, nel febbraio 2024, aveva avviato presso la Usl Toscana Centro il percorso per ottenere l’accesso al suicidio medicalmente assistito, garantito in Italia dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale - si legge nella nota diffusa dall’Associazione Luca Coscioni - La commissione medica multidisciplinare, a marzo 2024, aveva accertato che Gloria possedeva tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere alla procedura. Tuttavia, nella relazione finale non erano indicati il farmaco letale, il suo dosaggio e la metodica di autosomministrazione. Il 10 giugno è stata inviata alla Usl una lettera di messa in mora e diffida per chiedere la conclusione della procedura. Dopo cinque mesi dalla richiesta iniziale veniva approvato il protocollo medico ma non la fornitura dei farmaci e materiali.