La morte della baby-sitter Nataly Quintanilla, un video mostra il compagno trascinare un borsone

C'è un video agli atti dell’inchiesta sull'omicidio della baby-sitter salvadoriana Jhoanna Nataly Quintanilla, che riprende il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas andare in cantina e uscirne con un borsone, quello che ha confessato di avere buttato tra Treviglio e Cassano d’Adda, nel Milanese, con all’interno il cadavere della donna. L’uomo si trova in carcere con l’accusa di omicidio aggravato e di occultamento di cadavere.

Le immagini sono state realizzate da una telecamera di sicurezza posizionata nei pressi dell’abitazione della coppia, nella zona nord di Milano, la notte tra il 24 e il 25 gennaio, quando la vittima è stata uccisa. Gli inquirenti hanno appurato che la donna era entrata in casa intorno alle 18 del 24 gennaio e non era più stata avvistata dalle telecamere. All’1:52 del 25 gennaio si vede il compagno, un connazionale, andare in cantina ed uscire con il borsone.