Morto a Milano il direttore di Virgin Radio Alex Benedetti: era negli uffici della radio, si tratterebbe di gesto volontario

E’ morto a Milano, negli uffici di via Turati nel centro di Milano, Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, l’emittente rock del Gruppo RadioMediaset. Secondo quanto si è appreso si è trattato di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia.

Benedetti aveva 53 anni e aveva cominciato da giovane come dj per poi assumere incarichi in varie emittenti nazionali e alla fine era giunto a dirigere Virgin Radio.

Annullata la serata di gala a Sanremo

In segno di lutto per la morte di Alex Benedetti è stata annullata la serata di gala prevista questa sera a Sanremo, che avrebbe dovuto inaugurare le attività di RadioMediaset al Festival. L’evento, a inviti, avrebbe accolto a Villa Nobel gli artisti in gara e i rappresentanti delle case discografiche.

Chi era Alex Benedetti

Alex Benedetti, nato nel 1972, ha dedicato la sua vita alla musica e alla radiofonia. La sua carriera è iniziata precocemente: a soli 13 anni, affascinato dai dischi della madre, ha iniziato a lavorare come DJ in una discoteca a Lignano Sabbiadoro. Negli anni '80, si è affermato come DJ di talento, ma è nel 1994 che ha fatto il salto nel mondo radiofonico entrando a far parte di Radio Italia Network. Qui, ha contribuito a programmi iconici come "Suburbia" e "E-LE-NOIR", collaborando con grandi nomi della scena musicale internazionale.