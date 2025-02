Altman respinge la avance di Elon Musk: “OpenAI non è in vendita”

Durante l'AI Action Summit a Parigi, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che la missione dell'azienda "non è in vendita", rispondendo all'offerta di acquisizione di 97,4 miliardi di dollari avanzata da Elon Musk e un gruppo di investitori. Altman ha sottolineato che l'azienda non è in vendita, "tanto meno a un rivale che non è riuscito a batterci sul mercato, e dunque preferisce pensare che sia più semplice acquistarci". Ha aggiunto: "Penso che stia solo cercando di rallentarci. Vorrei che potesse competere semplicemente costruendo un prodotto migliore, ma penso che ci siano state molte tattiche, molte cause legali, ogni sorta di altre cose pazze, e adesso questa". In precedenza, Altman aveva risposto ironicamente all'offerta di Musk, proponendo di acquistare la piattaforma X (precedentemente nota come Twitter) per 9,74 miliardi di dollari.