Caso Almasri, l'opposizione presenta il conto al ministro Nordio: mozione di sfiducia per il Guardasigilli

Le forze di opposizione si compattano e annunciano un’azione congiunta in Parlamento contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in seguito alla vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di Stato del torturatore libico Almasri.

In una nota ufficiale, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa hanno comunicato l’intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli del governo Meloni, ritenendolo politicamente responsabile per quanto accaduto.

L’episodio ha sollevato forti polemiche, con le opposizioni che chiedono chiarimenti urgenti su come sia stato possibile il rilascio e il trasferimento di Almasri, soggetto accusato di gravi crimini e noto per il suo ruolo nelle violenze perpetrate in Libia.