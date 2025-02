Intelligenza artificiale, l'Europa investe: Von der Layen annuncia un nuovo fondo europeo da 20 miliardi di euro per le gigafactory

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un nuovo fondo europeo da 20 miliardi di euro per le gigafactory di Intelligenza artificiale.

Il fondo - annunciato nell’ambito dell’iniziativa InvestAI - punta a mobilitare 200 miliardi di euro per gli investimenti nell’intelligenza artificiale. L’infrastruttura di IA «è necessaria per consentire lo sviluppo aperto e collaborativo dei modelli più complessi e per fare dell’Europa un continente dell’IA», spiega la Commissione in una nota.

Il fondo InvestAI dell’Ue finanzierà quattro future gigafactory in tutta l’Unione. Saranno specializzate nell’addestramento dei modelli di IA di nuova generazione, più complessi e di grandi dimensioni, che richiedono un’ampia infrastruttura di calcolo per ottenere progressi in settori specifici, come la medicina o la scienza.

Le gigafactory disporranno di circa 100 mila chip di IA di ultima generazione, circa quattro volte di più rispetto alle fabbriche di IA che vengono create attualmente, e saranno al servizio del modello europeo di innovazione aperta e cooperativa, con particolare attenzione alle applicazioni industriali complesse e le infrastrutture mission-critical. «L'obiettivo è che ogni azienda, non solo le più grandi, possa accedere a una potenza di calcolo su larga scala per costruire il futuro», specifica l’esecutivo Ue.