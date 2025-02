'Ndrangheta a Brescello, nove parti civili ammesse nel corso dell’udienza preliminare per 12 imputati

Sono nove le parti civili ammesse nel corso dell’udienza preliminare per 12 imputati, fra cui due ex sindaci di Brescello (Reggio Emilia) e membri della famiglia Grande Aracri, in un processo per associazione di tipo 'ndranghetistico davanti al Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi. La Procura è rappresentata dalla pm della Dda, Beatrice Ronchi. Parti civili saranno la Cgil Emilia-Romagna, i Comuni di Brescello e Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, Libera, la Regione Emilia-Romagna, la Camera del Lavoro di Reggio Emilia, l’associazione antimafia Cortocircuito e il Ministero degli Interni. Esclusa, invece, l’associazione dell’ex consigliera comunale di Brescello, Catia Silvia. Sette dei 12 imputati (tra cui non ci sono i due ex sindaci), hanno inoltre fatto sapere di voler patteggiare o essere processati con il rito abbreviato: in particolare sono 5 i patteggiamenti richiesti, mentre due imputati hanno deciso di optare per il rito abbreviato. A quanto si apprende, infine, anche altri imputati chiederanno di essere processati con riti alternativi. L’udienza preliminare riprenderà il 4 marzo.