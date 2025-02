Palermo, una rete di informatori informava i boss sui blitz imminenti: "C'è una bomba che sta scoppiando! Si portano a tutti"

Cosa nostra è riuscita ad avere una serie di informazioni riservate su indagini in corso. Lo rivela l’ultima operazione antimafia della dda di Palermo. Il capomafia Antonino Gagliardo, tramite fra il mandamento di Bagheria e quello di Brancaccio, il 7 novembre 2023 informò un altro mafioso di aver appreso di tre imminenti operazioni di polizia ("tre zampate e tre camurrie") previste per " fine anno», circostanza per cui si era già provveduto a fare "sparire» alcune cose, mentre taluni affiliati di Brancaccio ("quelli più pesanti") si erano già «buttati latitanti».

Anche il 12 gennaio 2024 si è assistito all’ennesima rivelazione di informazioni riservate sugli arresti da compiere, come comunicato, a un capomafia messo al corrente di imminenti operazioni di polizia. «Giochi di fuoco; dal ventuno al ventitré», dicono i mafiosi intercettati. «Poi un’altra cosa dice che dal ventuno al ventitré c'è ... ci sono i giochi di fuoco, però questa, 'sta notizia arriva dal Villaggio di Santa Rosalia», spiegano. L’ultima rivelazione è del 4 settembre scorso quando Paolo Lo Iacono racconta al suo interlocutore dell’imminente esecuzione di un imponente provvedimento cautelare (una «bomba") che avrebbe riguardato sia lui che numerosi altri affiliati «Per adesso c'è una bomba che sta scoppiando! Può essere oggi, può essere domani, può essere dopodomani, ..si portano a tutti, hai capito? ... - dice - per adesso ci sono cose molto più importanti, hai capito?... perché qua si discute di carcere! Andare a prendere vent'anni, capito?! (..) Chi siamo, chi sono? Boh. non lo sappiamo, capito? Già siamo tutti pronti, capito? Hanno duecentottanta fotografie».