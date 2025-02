Tragedia in autostrada, viene travolto da due tir mentre è sulla corsia di emergenza: morto un 29enne a Bologna

Un giovane di 29 anni ha perso la vita la scorsa notte sulla carreggiata sud dell’autostrada A14, all’altezza di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dopo essere stato investito da due mezzi pesanti. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme a un familiare quando il veicolo si è fermato sulla corsia di emergenza intorno a mezzanotte.

Il 29enne, originario della provincia di Ancona, sarebbe sceso dal lato passeggero a causa di un malore, ma pochi istanti dopo è stato travolto sulla seconda corsia di marcia per motivi ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti della Polstrada sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto.