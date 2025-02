Treviso, a padrona ha un malore, cane "chiama" i soccorsi

Un cane di razza Amstaff, abbaiando insistentemente a bordo strada e venendo notato da una pattuglia della polizia in transito, ha consentito di prestare soccorso alla sua padrona semisvenuta poco lontano. E’ accaduto a Treviso.

Gli agenti hanno seguito l’animale fino al punto in cui la donna aveva accusato un malore, dovuto probabilmente ad una crisi metabolica transitoria, in un vicino parcheggio, ed hanno perciò allertato un ambulanza.

Accompagnata con il mezzo di soccorso all’ospedale, la donna è stata curata e successivamente dimessa.