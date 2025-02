Che cos'è il "sexoma", lo strumento che può svelare i responsabili di violenza sessuale

Dai laboratori di ricerca arriva un nuovo strumento utile alle indagini sui casi di violenza sessuale: è l’analisi del sexoma, ovvero lo studio genetico dei batteri che popolano i genitali e che vengono in parte scambiati durante il rapporto sessuale, anche con l’utilizzo del preservativo. Il profilo genetico di questi microrganismi può ricondurre al microbioma genitale dell’uomo responsabile della violenza, anche se non vengono rinvenute tracce di sperma sulla vittima. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista iScience dalla Murdoch University in Australia.

«Questa ricerca si basa sul concetto forense secondo cui ogni contatto lascia una traccia», afferma il coordinatore della ricerca, Brendan Chapman. «Finora pochi studi hanno esplorato i microbiomi di vagina e pene in un contesto forense. Questa ricerca dimostra che possiamo osservare tracce microbiche dai microbiomi genitali delle coppie eterosessuali dopo il sesso».