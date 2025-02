Un operaio di 45 anni è morto nella Bergamasca dopo essere stato colpito alla testa da un bullone espulso da un macchinario.

E’ successo - come riferisce l’Areu - intorno alle 16.45 in via Kennedy a Valbrembo all’interno dell’azienda agricola Vivai Cattaneo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori dell’Ats Bergamo e i carabinieri.