Esplosione nel Cuneese, un morto e due donne intossicate: illesi padre e due figli che erano usciti per andare in pizzeria

Un uomo con disabilità motorie, di cui al momento non sono state rese note le generalità, è morto schiacciato sotto le macerie e due donne sono rimaste intossicate nell’esplosione che ha colpito questa sera una casa unifamiliare in via Roma a Martiniana Po, in provincia di Cuneo, probabilmente a causa di una fuga di gas.

L’esplosione ha provocato il crollo parziale dell’edificio, ma non del tetto, circostanza che ha permesso alle due donne di salvarsi. A soccorrerle sono stati due vicini di casa, immigrati, accorsi appena udita la deflagrazione. Non c'è stato invece nulla da fare per il disabile, morto per le ustioni e per il crollo delle macerie.