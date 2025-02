Perugia, andava a ballare con pensione di invalidità: a processo un falso cieco

Percepiva la pensione per la sua totale cecità ma la guardia di finanza di Città di Castello lo

ha pedinato e ripreso mentre faceva un pò di tutto, dal recarsi al mercato al fare la spesa, dal barbiere per l’acconciatura, fino al centro socioculturale in cui andava a ballare. A suo carico è cominciato ora il processo per truffa all’Inps. La notizia è riportata da diversi media locali.

Il suo legale Eleonora Della Rina sostiene che l’anziano era "sempre accompagnato dalla badante e non aveva autonomia nel muoversi o spostarsi da solo".

«È una persona di 88 anni affetta da una serie di malattie tra le quali, come dimostrano i certificati, una degenerativa della retina. In ogni circostanza il mio assistito si era fatto sempre accompagnare perché non in grado di muoversi da solo», ha detto ancora il legale.

Quanto al comportamento nel salone dove si serve per barba e capelli la difesa ha spiegato che è possibile che abbia fatto da solo «due metri» per appendere il giacchetto all’attaccapanni, «ma dopo trent'anni che frequenta quel locale ha sviluppato cognizione degli spazi».