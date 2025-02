Dalla Nazionale alle case popolari, alloggio Aler a Tacconi

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi, colpito nel 2022 da un’aneurisma da cui si è ripreso dopo mesi d’ospedale, ha ottenuto una casa popolare dall’Aler a Milano. A presentare la richiesta è stata la moglie Laura Speranza, sposata in seconde nozze nel 2011 e dalla quale la coppia ha quattro figli. La domanda, come riporta Il Giorno, è dell’aprile 2023, mentre il contratto è stato firmato nel luglio successivo. Due mesi dopo aver ottenuto un primo alloggio nell’hinterland milanese, la famiglia Tacconi - che ha tutti i requisiti necessari per la concessione della casa - ha ottenuto lo scambio con un secondo appartamento, alla periferia sud di Milano.

«Tempistiche eccezionali, mai visto cambi alloggio così rapidi: sarebbe bello che Aler ci abituasse a tanta rapidità», ha dichiarato Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, in passato segretaria del sindacato inquilini Sunia. In genere i tempi di attesa per cambiare un alloggio Aler con un altro sono più lunghi - si legge sul quotidiano - ed è necessario attendere 12 mesi dalla prima assegnazione solo per fare la domanda, ma è possibile avere una deroga in caso di comprovati e sopraggiunti aggravamenti medici o altre circostanze documentate.