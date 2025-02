Meteo, weekend di San Valentino con freddo e neve anche a bassa quota. Piogge e rovesci sul basso Tirreno

Un weekend all’insegna del maltempo con freddo e neve a partire dalla notte di domani, venerdì 14 febbraio. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Ma già da oggi il versante tirrenico, e in modo particolare il centro Italia, saranno caratterizzati da rovesci e temporali. «Il maltempo su queste zone - afferma - sarà ancora causato da un flusso mite, molto umido ed instabile proveniente da sud-ovest». Per San Valentino i venti ruoteranno da nord e spingeranno un nucleo gelido russo prima dalle Alpi Giulie verso il Triveneto e poi verso l’Emilia Romagna. Al Centrosud avremo ancora correnti occidentali con piogge e rovesci localmente intensi su gran parte del versante tirrenico. Nella notte tra venerdì e sabato è prevista neve a bassa quota in Emilia Romagna, Toscana orientale e meridionale, Marche ed Umbria. La quota mediamente scenderà fino a 400 metri ma potrebbe raggiungere anche le pianure durante gli episodi nevosi più intensi.