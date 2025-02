Milano, rifiutato da 31 scuole perchè affetto da autismo severo: interviene il ministro Valditara

«In ambito scolastico non sarà sicuramente facile, ma abbiamo grande fiducia nell’istruzione pubblica. Tommy ha una dignità nell’affrontare una vita tanto complicata da cui dovremmo tutti lasciarci ispirare ogni giorno». Lo dicono i genitori del 15enne con sindrome dello spettro autistico che hanno contattato 31 istituti scolastici, a Milano, senza riuscire a trovare una scuola disposta ad accoglierlo.

Sul caso di Tommy il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha dato mandato agli uffici competenti di avviare una verifica approfondita impegnandosi a trovare una "soluzione adeguata" per lo studente. «Non è facile sentire così tante persone che sconsigliano l’iscrizione - dicono i genitori del ragazzo. Il confine tra cercare di dissuadere e rifiutare, è sottile ma per noi durissimo: impossibile iscrivere un quindicenne con autismo severo come il nostro, se ti fanno capire che la scuola non potrà prendersene cura». La famiglia di Tommy, nell’iscrizione, aveva indicato gli istituti «Verdi, Caterina da Siena e Berchet. Per il Verdi e il Caterina da Siena è già arrivata la mail del Ministero con il rifiuto; la domanda è stata girata sul Berchet con cui non abbiamo avuto alcuna interlocuzione preliminare». Il Verdi ha detto di avere respinto la domanda perché non è stato effettuato il test d’ammissione. «Non ci hanno mai chiesto di fare un test - dicono -. Forse sarebbe anche discriminatorio pretenderlo: la sua condizione non gli consentirebbe di affrontarlo».