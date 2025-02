Muore a 49 anni dopo intervento chirurgico, aperta un'inchiesta

La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta in seguito alla morte di Patrizia Marchi, 49 anni, dopo un intervento chirurgico. Lo scrive il quotidiano l’Adige. La donna, che lavorava come operatrice socio sanitaria, è morta all’ospedale Santa Chiara di Trento sabato 8 febbraio. Il giorno prima era stata sottoposta ad un’operazione presso l’ospedale di Tione, in val Giudicarie, sempre in Trentino, ma la situazione clinica si è aggravata ed è stato necessario il ricovero in rianimazione nell’ospedale del capoluogo, dove la donna è stata accolta in pronto soccorso, poi è stata sottoposta ad un intervento e infine è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia. La donna lascia il marito e due figli.