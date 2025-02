Tragedia a Firenze, intossicati dopo un pasto in un'Rsa: due morti e altrettanti ospiti gravi in ospedale

Due anziani, ospiti di una Rsa in provincia di Firenze, sono morti dopo essere stati ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. Lo riporta La Nazione. La vicenda risalirebbe a lunedì scorso, quando alcuni ospiti avrebbero accusato dei malori poco dopo aver finito di consumare i pasti. Nella struttura sono arrivati i carabinieri del Nas, personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro e i mezzi del 118, chiamati dagli operatori.

Le persone coinvolte, quattro in tutto, sono state trasportate in ospedale: oltre alle due vittime, ci sono altri due ospiti ricoverati in gravi condizioni a Careggi. Secondo il quotidiano, il pm di turno ha disposto l’autopsia, mentre sul caso stanno indagando gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Asl per risalire all’eventuale errore nella catena di produzione dei pasti della mensa. Il lotto sarebbe partito dal centro di cottura di un’altra casa di riposo, sempre del Fiorentino, adesso chiusa per accertamenti.