Consuma eroina insieme al fidanzato, 25enne si addormenta e muore. Arrestato il compagno 35enne. E' accaduto a Roma

Una 25enne italiana è morta all’interno di un appartamento in zona Giustiniana, alla periferia nord di Roma: con lei c'era il compagno, un 35enne che ha raccontato alla polizia di aver consumato con la fidanzata eroina ed è stato arrestato per detenzione di droga.

La giovane si sarebbe addormentata e mai più svegliata: è stata trovata morta ieri mattina alle 5.50. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato di rianimarla senza successo. La salma è a disposizione all’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno trovato, nello stabile, un quantitativo di metadone sopra il limite consentito. Per questo il 35enne è stato arrestato per detenzione di droga. L’arresto è stato convalidato nel pomeriggio di oggi. Indagini in corso.