La bronchite blocca Papa Francesco. Bergolio ricoverato al Gemelli: ha un'infezione alle vie respiratorie

Il Papa è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le cure a casa per la bronchite non hanno funzionato e quindi il Pontefice ha accettato di andare in ospedale «per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso», come riferito dalla sala stampa in tarda mattinata. A fine giornata è arrivato dalla sala stampa vaticana il primo aggiornamento sulle sue condizioni di salute: «a seguito dell’acuirsi della bronchite di questi giorni ha effettuato gli accertamenti specialistici ed ha iniziato la terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile», le informazioni diramate dal Vaticano dopo una giornata in cui era stato tenuto per ore il massimo riserbo. Francesco non ha comunque perso la sua positività: «Il Papa è sereno, è di umore buono, ha anche letto qualche giornale», ha infatti riferito il portavoce Matteo Bruni. Francesco da giorni aveva già trasferito a Casa Santa Marta gli incontri per restare più riparato. Ma da domani lo attendeva una intensa tre-giorni per il Giubileo degli Artisti: udienza giubilare domani, messa domenica e lunedì l’incontro a Cinecittà. Tutto cancellato perché la bronchite si trascina da quasi due mesi e c'è bisogno di riposo vero e cure. In tanti avevano temuto per la salute del Papa la scorsa domenica quando ha celebrato la messa in Piazza San Pietro in una giornata ventosa e ancora decisamente invernale.