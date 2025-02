"Ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e, come ha detto, la Germania nazista », ha spiegato Zakharova in un briefing con la stampa , aggiungendo che a riguardo è « impossibile persino pronunciarsi ».

La portavoce del ministero degli Esteri russo , Maria Zakharova , ha definito offensive, scandalose e del tutto false le « invenzioni blasfeme » e le analogie citate dal presidente Sergio Mattarella , che aveva paragonato l’invasione russa dell’Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa . Il 5 febbraio , durante una lezione all’ Università di Marsiglia , il presidente italiano ha «fatto diverse dichiarazioni offensive » sulla Russia , ha ricordato Zakharova , come riporta l’agenzia Tass .

"Il nostro Paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler », ha sottolineato Zakharova . «Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio , ma ha anche liberato l’Europa dal nazismo e dal fascismo », ha aggiunto la portavoce.

Mattarella , ha proseguito la portavoce, «ha affermato che le azioni della Russia in Ucraina sono di natura simile al progetto del Terzo Reich in Europa ». Secondo Zakharova , «è strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia , un Paese che conosce in prima persona cosa sia veramente il fascismo ».

Inoltre, il presidente italiano «dovrebbe riflettere sul fatto che oggi l’Italia, insieme ad altri paesi della Nato, sta dotando il regime terrorista e neonazista di Kiev in Ucraina di armi moderne e mortali, sostenendo così incondizionatamente il regime criminale in tutti i suoi crimini», ha osservato Zakharova.

«Tutto ciò che Mattarella ha detto durante la sua lezione all’Università di Marsiglia», ha concluso la portavoce, «offende la memoria non solo di tutti gli italiani che hanno combattuto contro il fascismo durante la Grande Guerra Patriottica e dei loro discendenti sia in Russia che in Italia, ma anche di tutti coloro che conoscono la storia e non accettano queste inaccettabili e criminali analogie».