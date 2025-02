Roma, Papa Francesco ricoverato a causa della bronchite

«Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso e problemi di respirazione».

Lo rende noto la sala stampa vaticana.

I primi accertamenti dovrebbero essere eseguiti già nelle prime ore dal ricovero. Il Pontefice dovrebbe essere

ricoverato al decimo piano come accaduto le precedenti volte. Non si esclude che la degenza possa durare almeno cinque giorni.