Baraccopoli di Messina, Palazzo d'Orléans avvia la procedura di revoca per il subcommissario Scurria: criticità nella gestione

In riferimento alle dichiarazioni del subcommissario del governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina Marcello Scurria, Palazzo d'Orléans precisa che lo scorso 7 febbraio è stata avviata la procedura di revoca dalla nomina ai sensi della legge 241/90.

La decisione è stata assunta a seguito di "specifiche criticità" riscontrate nella gestione delle funzioni affidate che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario con il presidente della Regione che lo ha nominato. Palazzo d'Orléans ha dato sette giorni di tempo all’avvocato Scurria per presentare le proprie controdeduzioni, non ancora pervenute, all'esito delle quali verranno valutati i provvedimenti più idonei da adottare.

Calderone (FI): per Scurria avvio procedura e non revoca

«Ho avuto modo di ascoltare le dichiarazioni dell’avvocato Marcello Scurria, con le quali comunica la sua revoca di subcommissario di governo. Al di là dei contenuti, è opportuno precisare che non si tratta, tecnicamente, di una revoca ma esclusivamente di un avvio di procedimento». Lo dice il deputato nazionale di Forza Italia Tommaso Calderone in riferimento all’avvio delle procedure di revoca per l’incarico di subcommissario al risanamento nella città di Messina da parte della Regione siciliana. «L'avvocato Scurria aveva un termine per controdedurre alle contestazioni e le controdeduzioni, a mio avviso, andavano fatte nel procedimento e non sui giornali o in televisione. Se Scurria ritiene iniquo un eventuale provvedimento di revoca, non ancora adottato, è nel procedimento che si deve difendere», conclude Calderone.