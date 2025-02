Etna in eruzione: rischio esplosioni idro-magmatiche e pericoli per gli escursionisti

Gli esperti avvertono del rischio di esplosioni idro-magmatiche causate dall'interazione tra colata lavica e neve. La proiezione di frammenti di lava incandescente potrebbe raggiungere escursionisti e curiosi, con conseguenze potenzialmente gravi. Per questo motivo, il sindaco di Biancavilla (Catania), Antonio Bonanno, ha diffuso una nota in cui raccomanda la massima sicurezza ai cittadini che si avventurano sulle sommità del vulcano. In collaborazione con la Protezione Civile regionale, il primo cittadino si appresta a firmare un'ordinanza per limitare i rischi.

La situazione della colata lavica

La colata lavica formatasi l’8 febbraio sull'Etna, a quota 3000 metri, da una fessura eruttiva alla base meridionale del cratere Bocca Nuova, continua a scendere lentamente con discreta alimentazione. Attualmente ha raggiunto quota 1900 metri e potrebbe presto attraversare la pista alto montana.