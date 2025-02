Roma, cinquemila pellegrini in preghiera per Papa Francesco

Cinquemila in preghiera per Papa Francesco: è in corso nella basilica di San Pietro una catechesi per i cinquemila pellegrini che in mattinata avrebbero dovuto partecipare all'udienza del Pontefice annullata a causa del ricovero.

A svolgere la catechesi è padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Consiglio per i bambini, che ad un certo punto ha chiesto a tutti di alzarsi per pregare per la salute di Papa Francesco che «sta facendo tanto per la Chiesa». Dopo la preghiera i fedeli hanno fatto un lungo applauso, segno dell’affetto per il Pontefice malato.

Tra i pellegrini presenti ci sono quelli delle diocesi di Parma, di Benevento e di Viterbo. La catechesi in basilica era aperta anche agli artisti che dovevano partecipare all’udienza giubilare del Papa prevista per questa mattina, come primo momento del loro Giubileo.