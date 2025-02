Accoltella 3 persone in un bar a Gradisca d’Isonzo, una ragazza è grave

Con il passare delle ore la vicenda della ragazza accoltellata all’interno del «Caffè Teatro», in centro a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) si arricchisce di dettagli. Secondo una successiva ricostruzione fatta dagli investigatori, sembra che le quattro persone fossero tutte insieme sedute a un tavolino all’interno del Caffè.

Si tratta di giovani - tre ragazzi e una ragazza - e cittadini italiani. Tra di loro a un certo punto i discorsi sono divenuti sempre più tesi fino a far nascere una vera lite con toni aspri e offensivi. Uno dei ragazzi allora con un coltello - non è chiaro se lo aveva con sé oppure se ne ha afferrato uno sul posto - ha aggredito gli altri due ragazzi e la giovane, ferendo tutti ma la ragazza in particolare in modo grave.

E' stata soccorsa immediatamente e portata a Trieste dove si trova ricoverata. E’ confermato che le sue condizioni sono gravi ma non rischierebbe la morte. I due ragazzi sarebbero stati soccorsi e portati all’ospedale di Gorizia. Per il momento si ignorano i motivi del litigio.