Giubileo dei diaconi, domenica Papa Francesco non ci sarà. Bocche cucite sulle sue condizioni

Papa Francesco non sarà presente domenica in occasione del Giubileo dei diaconi ma gli eventi del Giubileo proseguono secondo l’agenda. Lo si apprende da fonti vaticane dopo l’ultimo comunicato della Sala stampa su una rimodulazione della terapia che potrebbe allungare i tempi della degenza.

Nessuno si espone

Bocche cucite al policlinico Agostino Gemelli dove il Papa è ricoverato da venerdì scorso. Già questa mattina, quando l’ospedale si era reimmerso nel tran tran quotidiano con la riapertura delle visite ambulatoriali e di tutti i servizi chiusi nel weekend, nessuno tra i medici e i professori che lavorano a pieno ritmo nel nosocomio romano si è voluto sbottonare sulle condizioni del Papa o sulla sua degenza al decimo piano. Al momento, d’altronde, a livello ufficiale, si sa soltanto che il Papa è seguito dall’equipe del Gemelli senza riferimenti precisi ai medici che lo hanno in cura, allo scopo certamente di evitare anche personalizzazioni. Si apprende comunque che al momento del suo ricovero non è mancato un saluto da parte del professor Sergio Alfieri, che lo ha operato due volte al colon, mentre il professor Luca Richeldi, intercettato dai cronisti all’uscita dell’ospedale, alla domanda se faccia parte della equipe, si è trincerato dietro a un sorriso e a un no comment. Si ostenta normalità, insomma, anche se alla notizia del «quadro clinico complesso» del Pontefice, al Policlinico è calato il gelo.