Ingv: ai Campi Flegrei lo sciame con i terremoti più numerosi. L'allerta rimane gialla

Un unico sciame sismico iniziato il 15 febbraio e ancora in corso, con almeno 282 terremoti di magnitudo maggiore di zero, il più alto numero rispetto a sciami precedenti. E’ questa al momento la situazione ai Campi Flegrei, dove lo sciame in corso ha finora registrato un picco alle 16,30 del 16 febbraio con un terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro in mare, e un altro picco alle 00,19 del 17 febbraio, sempre di magnitudo 3,9 con epicentro fra Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

«Lo sciame sismico ai Campi Flegrei sta proseguendo», ha osservato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. «Il numero degli eventi finora registrati è maggiore rispetto a quello degli eventi avvertiti in altri sciami», ha aggiunto.

Dei 282 terremoti registrati dal 15 febbraio fino alle 14,00 circa del 17 febbraio, 85 hanno avuto una magnitudo maggiore di 1. La maggior parte degli eventi è avvenuta nelle zone della solfatara e a Pisciarelli. Nonostante l’alto numero di terremoti, prosegue Di Vito, «le misure dell’attività idrotermale restano nei valori registrati in ultimi 5-6 mesi». L’analisi dei terremoti è in corso. Una possibile spiegazione del fatto che in questo sciame siamo così numerosi, ha concluso Di Vito, è nel fatto che «da tempo ai Campi Flegrei non c'era attività sismica».