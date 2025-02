La fatica del Giubileo, il Papa non sarà con i diaconi: avanza l'ipotesi di rimodulare l'agenda

L’Anno Santo dovrà fare a meno della sua stella almeno fino a domenica prossima, giorno in cui papa Francesco avrebbe dovuto presiedere la messa nel Giubileo dei Diaconi. Niente da fare anche per l’udienza generale di questo mercoledì, Francesco - la cui degenza al Policlinico Gemelli dovrà prolungarsi più di quanto si pensasse finora - è indisponibile per incontri ed impegni così imminenti. Leggi anche Papa Francesco, quadro clinico complesso: cambia la terapia. "Difese immunitarie ridotte dalle terapie a base di cortisone" Ma se nel breve termine non ci sono dubbi sulla cancellazione degli appuntamenti, è nel lungo termine che si stagliano gli interrogativi. Uno fra tutti, una volta che il Papa si rimettesse, quale potrebbe essere la sua nuova routine, se potrebbe riprendere quel ritmo "monstre" che lo teneva impegnato anche con due udienze generali settimanali, quella del mercoledì e quella aggiunta il sabato per andare incontro al desiderio dei pellegrini del Giubileo di incontrarlo.

Sono nodi da sciogliere in un clima di incertezza generale in cui se l'agenda del Giubileo è una macchina avviata che comunque tenderà ad essere poco suscettibile di modifiche, tutto il resto che ha a che vedere con gli impegni del Pontefice, dalle udienze pubbliche a quelle private, dai viaggi alle presenze ai summit, entra in un grande limbo. Finora si era proceduto con una navigazione a vista, con rimodulazioni comunicate mano a mano, ma è chiaro che, con i nuovi sviluppi medici emersi oggi, si impongono decisioni e soluzioni di maggiore orizzonte.