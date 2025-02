Meteo, tempo in miglioramento al Centro-Nord: vortice ciclonico al sud

Tempo in miglioramento soprattutto nelle regioni del Nord e del Centro, dove il clima diventa più tranquillo e fresco. Tuttavia, il Sud continua a risentire degli effetti di un vortice ciclonico. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. «Nel corso della giornata odierna - afferma - le regioni meridionali vedranno una maggiore copertura nuvolosa, con qualche possibilità di pioggia debole, soprattutto sull'area ionica. Al Nord ci saranno solo passaggi nuvolosi dovuti a venti freddi dai quadranti nord-orientali. In generale, l’alta pressione garantirà stabilità e un buon soleggiamento in gran parte del Paese». Nei giorni successivi, l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente. Le temperature saliranno ma al aumenterà anche l’umidità favorendo la formazione di nubi sparse.

In particolare, la Sicilia, l’area tirrenica e il Nordovest potrebbero essere interessati da brevi piovaschi. Al Nord torneranno anche alcune nebbie, che si intensificheranno nelle ore più fredde, specialmente sulla pianura padana e nelle vallate interne del Centro.