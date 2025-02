L'Etna come Roccaraso, il folle turismo del brivido: il vulcano preso d’assalto. Incidenti e malori nella notte

L’ Etna in eruzione è uno spettacolo della natura: un vulcano in attività con flussi lavici incandescenti che emergono da una frattura a quota 3.050 metri , apertasi alla base della Bocca Nuova il 6 febbraio scorso, come una ferita sul bianco della neve , arrivando a quota 1.850 metri , sul versante sud-ovest .

Quella in corso sull' Etna è una spettacolare eruzione sommitale confinata in zone isolate , resa ancora più attraente dai social con la pubblicazione di video e immagini , ripresi da posizioni più o meno sicure o con droni .

Da uno dei crateri sopra quota 3.000 metri , il Sud-Est , continua l’ emissione di cenere lavica che ricade sui paesi etnei e mette in difficoltà l' aeroporto di Catania , che ieri ha avuto oltre 20 voli tra dirottati e cancellati , ma che oggi è tornato alla piena operatività .

È uno spettacolo di grande fascino e tutti vogliono un posto in prima fila. Scatta così il folle turismo del brivido a ogni costo con l'assalto al vulcano attivo più alto d’Europa, e con le strette strade provinciali dell’Etna intasate da auto, bus, moto e ogni tipo di mezzo di trasporto.

Ed escursionisti, professionisti o improvvisati, italiani e stranieri, salgono soprattutto di sera, quando il rosso della lava incandescente spicca ed esalta lo spettacolo, rendendolo ancora più unico ed emozionante, ma anche più pericoloso.

L'assalto assume grandi numeri, con migliaia di persone, nel fine settimana, tanto da trasformare l’Etna nella Roccaraso della Sicilia, ma con rischi maggiori connessi alla presenza di un vulcano attivo e alla sua imprevedibilità.

A lanciare l'allarme è il capo dipartimento della Protezione civile della regione Siciliana, Salvo Cocina, che ha comunicato la sua preoccupazione sulla «situazione di rischio al prefetto per attivare le Forze dell’ordine e la Polstrada».

Lo fa sui canali social del dipartimento, pubblicando foto delle piste dell’Etna battute soprattutto la sera.

«Centinaia di persone, quasi tutte ben attrezzate e ben accompagnate dalle guide alpine e vulcanologiche - si legge nel post di Cocina - osservano l’eccezionale fenomeno, ma ieri pomeriggio c'è stato un afflusso costante dalla strada provinciale 92 e dalla strada Milia di un migliaio di persone, posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, blocco della circolazione a Piano Vetore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso».

La Protezione civile regionale ha attivato quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano, per «dare assistenza alla popolazione e per indurre gli automobilisti a non percorrere le strade già intasate».

«Il tema - spiega Cocina - è quello di coniugare le esigenze di fruizione del vulcano con quelle di sicurezza».

E anche di soccorrere infortunati sull'Etna, col rischio, per esempio, che l’ambulanza non possa arrivare sul posto o non possa dirigersi verso un ospedale perché la strada provinciale è bloccata.