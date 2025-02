Rifiuti: chiude la discarica di Lentini. Il Sindaco Corsaro, Schifani ci aiuti

«Oggi all’alba, mentre uomini e mezzi erano a lavoro per ripulire la nostra come tante altre città dell’Isola, ecco una nuova doccia fredda: la discarica di Lentini ha chiuso. I rifiuti di mezza Sicilia non potranno essere conferiti fino a quando non giungerà in porto la nave deputata al trasporto all’estero delle ecoballe. Fino ad allora, cari sindaci, arrangiatevi. Questo è il senso della nota ricevuta da Sicula Trasporti. Purtroppo siamo punto e a capo con il rischio di una nuova emergenza come l’estate scorsa. Abbiamo già chiesto al presidente della Regione Renato Schifani di intervenire per rimettere le cose a posto. Siamo pronti a sostenere l’azione della Regione in tutte le sedi per trovare una soluzione che, in attesa dei termovalorizzatori, riduca il potere di ricatto delle discariche. Chiediamo però di fare presto». Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, componente del consiglio nazionale e del direttivo siciliano di Anci, rendendo noto il nuovo blocco dei conferimenti all’impianto Tmb di Sicula Trasporti a Lentini, nel Siracusano.