Sparatoria a Milano, fermato per omicidio il figlio del panettiere

E' stato posto in stato di fermo con l'accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati e porto abusivo d'arma da sparo, Raffaele Mascia, il figlio del fornaio bloccato ieri dalla Polizia di Stato in merito all'omicidio e al ferimento di due cittadini ucraini avvenuto in una panetteria di piazza Gambara, a Milano. Il provvedimento è stato emesso stamani.