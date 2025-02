Trump incontrerà Putin a fine mese: "L'Ucraina non avrebbe dovuto iniziare la guerra. Se l'Ue vuole schierare le truppe..."

Donald Trump ha detto che incontrerà Vladimir Putin «probabilmente entro fine mese». «L'Ucraina non avrebbe mai dovuto iniziare la guerra» ha detto Trump a Mar-a-Lago a proposito delle critiche di Kiev per non essere stata inclusa al tavolo dei colloqui con la Russia. "Gli Stati Uniti non schiereranno mai truppe in Ucraina" ha affermato il Presidente nella conferenza stampa in Florida.

Trump ha detto che non si opporrà allo schieramento di truppe di una missione europea di pace in Ucraina, qualcosa di cui i leader europei hanno parlato in un incontro a Parigi. «Se volete farlo, bene. Sono assolutamente a favore. Se volete farlo, credo che sarebbe giusto».

«Insieme ai ministri degli Esteri europei, ho parlato con il segretario di Stato Marco Rubio dopo i suoi colloqui a Riad. La Russia cercherà di dividerci. Non cadiamo nelle loro trappole. Collaborando con gli Stati Uniti, possiamo raggiungere una pace giusta e duratura, alle condizioni dell’Ucraina». Lo scrive su X la rappresentante Ue Kaja Kallas.