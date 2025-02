Bagheria, la morte dell'anziano aggredito dai cani: convalidato il sequestro degli animali

È stato convalidato dal gip di Termini Imerese il sequestro dei tre cani che, secondo le prime ipotesi, avrebbero aggredito e ucciso Salvatore Maggiore, 84 anni.

I tre cani di razza Corso appartenevano al vicino di casa dell’anziano, trovato senza vita in contrada Malfitano, a Bagheria. Per far luce sulla dinamica dell’accaduto, oltre all’autopsia e agli esami tossicologici, sarà eseguito anche un test del DNA sui tre animali.

Nel frattempo, i proprietari dei cani, assistiti dall’avvocato Salvatore Sanfilippo, esprimono il loro profondo dispiacere per la tragedia e dichiarano di attendere con fiducia gli esiti delle indagini della magistratura.